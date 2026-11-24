O serviço custará R$ 16,4 milhões, para um período de 180 dias. O contrato foi feito em caráter emergencial e com dispensa de licitação.

A partir de quinta (26), o Metrô do Recife contará com vigilância patrimonial armada 24 horas por dia, de domingo a domingo, inclusive feriados.

Até esta terça (24), o serviço está sendo feito por segurança patrimonial que não usa armas e contam com o apoio de policiais militares.

Os casos de roubos e furtos de fiação são recorrentes no sistema.

O extrato da contratação da empresa BBC Serviço de Vigilância LTDA foi publicado nesta terça (24), no Diário oficial da União.

O contrato foi assinado na segunda (23) pela superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) no Recife, marcela de Queiroz Campos.

O contrato número 062.2026, segue, segundo o extrato, até o dia 24 de maio de 2027. O texto publicado no Diário oficial traz o seguinte resumo:

“Contratação emergencial de serviços continuados de vigilância patrimonial armada, com dedicação exclusiva de mão de obra; valor do contrato: R$ 16.465.414,80 (dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta centavos); prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias corridos, compreendendo o período de 26/11/2026 a 24/05/2027”.

Em outubro deste ano, foi publicado um termo de referência pera essa contratação.

Esse documento apresenta elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o processo.

Ele é elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e que possibilita à empresa proponente a avaliação do custo, dos métodos e do prazo para a execução do objeto.

No termo, a CBTU justifica que a Prestação dos serviços de vigilância patrimonial armada, 24 horas por dia, de domingo a domingo, inclusive feriados, tem como objetivo “garantir a segurança, a integridade física dos empregados, servidores, colaboradores, visitantes e usuários do sistema metroferroviário, prezando também pela manutenção da ordem pública, e a preservação de todos os bens patrimoniais da empresa”.

A companhia também justificou que a contratação deveria ser feita para “manter a qualidade dos serviços prestados aos usuários, pela qualificação técnica das empresas contratadas, adequação orçamentária da empresa, na constante busca pela vantajosidade econômica para a gestão pública e na continuidade dos serviços prestados”.

Informou, ainda, que o "contrato 017/2021, 22/11/2021, ora em vigor, não poderia ser renovado até o prazo final, em na quarta (25)".

Também afirmou que “a ausência de vigilantes armados nas estações do sistema metroviário e dependências da CBTU/STU-REC acarretaria danos aos usuários do metrô e ao patrimônio da própria Administração Pública que, sem vigilância, estariam mais vulneráveis à ação de criminosos e vândalos, podendo ocorrer depredações, violação, evasão de renda, apropriação indébita, roubos, crimes, homicídios, agressões, e outras infrações inerentes da Segurança Pública”.

Por fim, acrescentou que a superintendência da CBTU “não dispõe de pessoal em seu quadro próprio, qualificado e amparado pelo PES para exercer os serviços de Vigilância Armada conforme o sistema necessita”.

O Diario procurou a CBTU, que informou que enviaria uma nota a respeito da contratação da empresa.

