O alerta vale até sexta (27) e também atinge as demais áreas sertanejas e o Agreste do estado. Esse é um dos efeitos do fenômeno super El Niño.

Com temperatura máxima prevista de 41 graus centígrados, nesta terça (24), o Sertão do São Francisco é uma das regiões que estão sob aviso de baixa umidade emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Segundo a Apac, o aviso foi emitido por causa da expectativa de umidade relativa do ar abaixo de 25%, no Agreste, e menor do que 20%, no Sertão.

Diante desse risco, a Apac recomendou que os moradores dessas áreas adotem algumas medidas:

Beber muita água



Evitar aglomerações em ambientes fechados



Evitar exercícios físicos entre 10-17h



Umidificar os ambientes



Temperaturas muito altas

A Apac informou nesta terça que a previsão é de máxima de 41 graus no Sertão do São Francisco e 40, nas outras áreas do Sertão.

Também há previsão de 38 graus de máxima no Agreste, 36 na Mata Sul e 35, na Mata Norte. No Grande Recife, os termômetros devem atingir 34 graus centígrados.

Para a quarta (25), a previsão do tempo é de 39 graus em todo o Sertão e no Agreste. Na Zona da Mata, a tendência é de 35 graus de máxima e no Grande Recife, de 34 graus.