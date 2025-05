Início do transporte de transformador em Pernambuco atrasa mais de duas horas

O destino do transformador é a Paraíba/Foto: Marina Torres/DP Foto

O transporte do segundo transformador de grande porte pelas rodovias de Pernambuco começou nesta quinta-feira (1º), mas com um atraso significativo em relação ao cronograma inicial. A operação, considerada delicada devido ao tamanho e peso do equipamento, estava prevista para ter início às 5h, no km 94 da BR-101, na altura do município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. No entanto, a movimentação só começou por volta das 7h30, gerando impacto no trânsito e alterações logísticas ao longo da rodovia.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atraso foi provocado por ajustes técnicos de última hora na configuração da carreta especial responsável pelo transporte do transformador. Com 250 toneladas, 11,24 metros de comprimento, 4,20 metros de largura e 4,59 metros de altura, o equipamento é do mesmo modelo daquele que foi transportado entre março e abril deste ano, em uma operação semelhante.





O transformador está sendo levado até o município de Campina Grande, na Paraíba, e o trajeto prevê uma logística complexa com duração estimada de três dias. Durante todo o percurso, a BR-101 Norte será temporariamente interditada por trechos para garantir a segurança do transporte, o que exigirá atenção dos motoristas que circulam pela região.





Cronograma do transporte





O primeiro dia da operação deveria iniciar às 5h e seguir até as 14h, com chegada prevista ao km 53 da BR-101, em Paulista. Com o atraso de duas horas e meia no início da movimentação, a previsão de chegada a esse ponto foi remarcada para aproximadamente 16h.





A escolta do transformador é feita por viaturas da PRF e equipes técnicas especializadas, responsáveis por avaliar constantemente o terreno, obstáculos e possíveis interferências na via, como passarelas e fiações.





Orientações ao público





A PRF reforçou que os motoristas devem redobrar a atenção, respeitar a sinalização temporária instalada ao longo da rodovia e, sempre que possível, buscar rotas alternativas durante o deslocamento da carreta. A operação deve seguir por rodovias federais e estaduais até a fronteira com a Paraíba, onde o transformador será conduzido até o destino.

Confira alguns pontos de desvio para sair da BR-101:

1- BR 101 – Km 103 - Charneca – saída da rodovia em direção à BR 101 antiga – Pontezinha – Jaboatão dos Guararapes





2 – BR 101 – Km 82 – Viaduto da Coca-Cola – saída da rodovia em direção à Estrada da Batalha em Jaboatão dos Guararapes

3 – BR 101 – Km 80 – Fórum de Jaboatão dos Guararapes – saída da rodovia em direção a Prazeres

4 – BR 101 – Km 76 – Ibura – saída para a Avenida Dois Rios em direção ao Ipsep





5 – BR 101 – Km 73 – Ibura/Milagres - saída para a Avenida José Rufino





6 – BR 101 – Km 71 – Hospital da Mulher no Curado - saída para a Avenida Abdias de Carvalho

7 – BR 101 – Km 67 – Viaduto da Caxangá – saída para a Avenida Caxangá





8 – BR 101 – Km 64 – Viaduto de Dois Irmãos – saída para a Avenida 17 de agosto





9 – BR 101 – Km 63 – Terminal da Macaxeira – saída para a Avenida Norte