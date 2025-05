PM localiza três suspeitos de envolvimento no arrastão do viaduto Capitão Temudo

Durante o arrastão, motoristas de carros parados no viaduto foram assaltados./Reprodução/Redes Sociais





Na noite da quarta-feira (30), a Polícia Militar localizou três suspeitos de envolvimento no arrastão ocorrido no dia 23 de abril, no Viaduto Capitão Temudo, Zona Sul do Recife. Eles foram localizados em frente à casa de um dos suspeitos, no bairro de Afogados.





A ação foi realizada por policiais militares do 19º BPM, que não encontraram nada de ilícito de posse dos suspeitos durante a abordagem. Os agentes também tentaram encontrar vítimas do ocorrido, sem sucesso. Em razão da presença de um menor entre os suspeitos, os três envolvidos foram encaminhados para o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA).