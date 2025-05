Morre Seu Vital, guardião da bodega que virou patrimônio cultural do Recife

/Foto: Reprodução/Instagram

Morreu, na noite desta quarta-feira (30), Vital José de Barros, conhecido como Seu Vital, aos 84 anos de idade. Ele foi vítima de uma parada cardíaca e estava internado no Hospital HapVida, na Ilha do Leite. Seu Vital enfrentava problemas respiratórios há algumas semanas.





Nascido em 1940, em Bezerros, Agreste de Pernambuco, Seu Vital chegou ao bairro do Poço da Panela, na Zona Norte do Recife, em 1964. Após trabalhar na fábrica da Pilar, decidiu investir no comércio local. Começou vendendo doces de bicicleta e, posteriormente, junto com sua esposa Severina, estabeleceu uma pequena mercearia em frente à Igreja de Nossa Senhora da Saúde. O local, carinhosamente conhecido como “a venda de Seu Vital”, manteve-se fiel às tradições, resistindo às modernizações e preservando a essência dos antigos comércios de bairro.





A bodega tornou-se um ponto de encontro para moradores e visitantes, atraídos pela atmosfera nostálgica e pela hospitalidade de Seu Vital. Ele era conhecido por sua simplicidade, preferindo conversas olho no olho e mantendo as finanças do estabelecimento com contas feitas de cabeça. Apesar das sugestões para modernizar o espaço, Seu Vital sempre defendeu a manutenção do estilo tradicional da bodega.





O velório e sepultamento ocorreram na tarde de quinta-feira, (1º), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.