''Vamos fazer o bem sem olhar a quem'', diz motorista de aplicativo que devolveu bolsa encontrada com quase R$ 1 mil

A quantia, encontrada na rua Bastos Tigre, em Campo Grande, Zona Norte do Recife, pertencia a um ambulante

Higor Victor divulgou vídeos nas redes sociais para tentar identificar o dono do dinheiro/Reprodução/Alerta Campo Grande

O motorista de aplicativo Higor Victor devolveu, na terça-feira (29), uma pequena bolsa com quase R$ 1 mil, encontrada na rua em que mora, em Campo Grande, na Zona Norte do Recife. A quantia pertencia a um vendedor ambulante.





Em vídeo divulgado em suas redes sociais, e reproduzido pela conta Alerta Campo Grande, Higor Victor buscava identificar o vendedor ambulante, que passou com seu carrinho de frutas pela Rua Bastos Tigre, onde ele mora.





Vídeos de câmeras de monitoramento, que constataram que a quantia pertencia ao ambulante, também foram divulgados para ajudar na identificação. Com a divulgação dos vídeos, o dono do dinheiro foi localizado e a devolução foi feita ainda na terça-feira.





“O rapaz é trabalhador igual a gente. Está na correria todo dia de manhã logo cedo. A gente sabe da correria do dia a dia e sabíamos que o dinheiro iria fazer falta para ele, relatou Higor no momento da entrega do dinheiro.





Logo após devolver a quantia ao dono, Higor fez outro vídeo incentivando a população a agir com honestidade nessas situações.





“É isso aí, vamos fazer o bem sem olhar a quem. Que isso sirva de incentivo para todos. Quero conquistar minhas coisas devagarinho, não ficando com o que é dos outros”, finalizou Higor.