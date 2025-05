UNICEF convoca municípios de Pernambuco a reforçar políticas públicas para a infância e adolescência

/Reprodução/Rede social

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) lançou oficialmente a nova edição do Selo UNICEF (2025–2028) e está convocando 153 municípios pernambucanos a aderirem à iniciativa que tem como foco fortalecer políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. A adesão é gratuita e pode ser realizada até o dia 9 de junho pelo site www.selounicef.org.br.

A iniciativa, que contempla 2.446 municípios do Semiárido e da Amazônia em todo o país, oferece suporte técnico às gestões municipais por meio de formações, acompanhamento metodológico e monitoramento de indicadores sociais. O objetivo é impulsionar avanços concretos em áreas como saúde, educação, proteção contra violência e participação social.

“Participar do Selo UNICEF é assumir um compromisso real com a garantia de direitos de crianças e adolescentes no município”, afirmou Immaculada Prieto, chefe do escritório do UNICEF para Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Ela destacou ainda a importância de alcançar, de forma integral, crianças e adolescentes negros, indígenas e quilombolas, e reforçou a expectativa de adesão de todos os municípios do Semiárido pernambucano.

A metodologia do Selo é baseada em três eixos: gestão por resultados, fortalecimento das políticas públicas e promoção da participação social. Ao final dos quatro anos, os municípios que atingirem os avanços esperados recebem o reconhecimento internacional com a certificação do Selo UNICEF.

Em Pernambuco, a implementação do programa é apoiada tecnicamente pela Associação de Defesa da Educação, Saúde e Assistência Social (ASSERTE), que também atua em outros estados. A nova edição conta ainda com parcerias estratégicas da Equatorial Energia, Vale/Fundação Vale, Grupo Profarma, além do apoio da RD Saúde e Energisa.

Na edição 2021–2024, 83 dos 140 municípios pernambucanos inscritos conquistaram a certificação. Entre os principais resultados alcançados, destacam-se:

Queda no abandono escolar: em Pernambuco, os municípios certificados apresentaram uma redução de 59,5%, superando a média nacional (38%) e a dos municípios certificados no país (47%);

Ampliação da proteção: o número de registros de casos de violência contra crianças e adolescentes cresceu 134 vezes nos municípios certificados de Pernambuco, saindo de 72 para 9.659 o que revela uma maior capacidade de identificar e agir sobre essas violações.

A lista dos municípios que receberam o Selo na última edição está disponível no site oficial do programa: https://www.selounicef.org.br/adesao