Governo realiza reunião de integração para a Operação Inverno 2025

Na ocasião foi apresentado um balanço das ações realizadas pela Sepdec desde janeiro, como visitas técnicas, mapeamento de áreas de risco e capacitação de agentes municipais./Foto: Divulgação

A chegada do período chuvoso em Pernambuco intensifica, também, as reuniões de prevenção de desastres e autoridades das esferas federal, estadual e municipal participaram de uma reunião nesta quarta-feira (30) para discutir medidas preventivas. O encontro integra a Operação Inverno 2025.





Promovida pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco (Sepdec), a reunião contou com a presença da vice-governadora Priscila Krause. O objetivo foi alinhar estratégias e reforçar a atuação das defesas civis em todo o estado.





Um dos pontos abordados no encontro foi a ferramenta Defesa Civil Alerta, que deve chegar em Pernambuco em maio com o intuito de proteger a população e evitar maiores desastres.





A nova ferramenta, já em operação nas regiões Sul e Sudeste, foi detalhada pelo diretor do Cenad, Armin Braun, e pelo coordenador-geral de monitoramento e alerta da Defesa Civil Nacional, Tiago Schnorr. Ambos ressaltaram a importância da iniciativa diante dos eventos extremos que vêm se intensificando no país.





"Estamos lidando com dois extremos: as chuvas intensas e as estiagens prolongadas. Pernambuco vivencia essas duas realidades, por isso a prevenção e o planejamento são fundamentais. O sistema de alerta permitirá uma resposta mais rápida e eficiente à população", afirmou Braun.





"Reunimos os atores do sistema de proteção e defesa civil para discutir estratégias conjuntas e facilitar a articulação em momentos de emergência. Também tivemos a presença do diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), que apresentou a ferramenta Defesa Civil Alerta, que será implantada em breve no Estado", explicou o secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil, coronel Clóvis Ramalho.





O gestor da pasta ainda apresentou um balanço das ações realizadas pela Sepdec desde janeiro, como visitas técnicas, mapeamento de áreas de risco e capacitação de agentes municipais.





Na abertura do evento, Priscila Krause destacou o caráter preventivo e articulado da ação. "A Defesa Civil é um sistema integrado, com atuação conjunta dos governos federal, estadual e municipal. Ao Estado cabe a responsabilidade de coordenar as ações em Pernambuco, e essa reunião tem o objetivo de antecipar possíveis ocorrências durante a quadra chuvosa de 2025. Estamos reforçando o apoio técnico e promovendo visitas aos municípios para fortalecer as defesas civis locais. Nosso trabalho se dá mais nas estradas e comunidades do que nos gabinetes, justamente para conhecer melhor o território e agir com precisão", afirmou.





O evento contou ainda com a presença de representantes da Defesa Civil dos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte, que vieram conhecer de perto as estratégias adotadas por Pernambuco. Para o tenente-coronel Fonseca, coordenador estadual da Defesa Civil potiguar, "a troca de experiências é essencial, pois enfrentamos situações semelhantes em nossos estados". Já o coordenador baiano, Osny Bonfim, destacou a importância do intercâmbio de boas práticas.





Além das discussões técnicas, a programação incluiu a apresentação do prognóstico climático para a quadra chuvosa de 2025, realizado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), e palestras sobre o processo de nacionalização do sistema Defesa Civil Alerta, o papel do Cenad na articulação com órgãos federais, e os procedimentos de acionamento do apoio das Forças Armadas.