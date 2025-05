Polícia Civil prende suspeita de participar de arrastão nas Lojas Americanas de Boa Viagem

/Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher trans, de 31 anos, foi presa em flagrante, pelo crime de roubo, pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da equipe da primeira Delegacia Seccional de Polícia de Santo Amaro, área central do Recife. O furto aconteceu na manhã desta segunda-feira (28), em uma unidade das Lojas Americanas localizada no bairro de Boa Viagem, zona Sul do Recife. Segundo testemunhas que passavam pelo local, um grupo de indivíduos correu em direção ao estabelecimento, levantando a suspeita de um possível arrastão. As equipes policiais iniciaram as diligências para identificar e capturar os envolvidos. Tendo em vista a dificuldade que seria localizar os suspeitos pelo ato, já que todos os participantes da ação estão em situação de rua e vivem perambulando no centro da cidade, ainda assim, foi possível prender e qualificá-la. Durante a prisão, a suspeita afirmou ter participado do furto, além de ter sido reconhecida pelo gerente do estabelecimento. Ela ainda é investigada por outros roubos e furtos em lojas comerciais no bairro da Boa Vista, área central do Recife. A mulher foi autuada em flagrante e encaminhada para audiência de custódia.