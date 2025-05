Flávio Dino vai conduzir aula magna na UFPE e receber título de Doutor Honoris Causa

O ministro, que fez mestrado na UFPE, vai falar sobre ''O impacto das novas tecnologias no mundo do trabalho''

/Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino estará no Recife no dia 5 de maio para receber o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e ministrar uma aula de boas-vindas para os estudantes da instituição. O evento está marcado para as 9h30, na Concha Acústica Paulo Freire, no Campus Recife.





Na ocasião, o ministro vai falar sobre “O impacto das novas tecnologias no mundo do trabalho”. Ele ainda vai receber a honraria concedida a personalidades que contribuem e contribuíram para a Universidade, a região ou o país com sua atuação em favor das ciências, das letras, das artes ou da cultura.





Flávio Dino de Castro e Costa é formado em Direito (1990) pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com mestrado em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco (1999-2001). Em 35 anos de vida pública, foi professor universitário da UFMA e da UnB, juiz federal (1994-2006), juiz auxiliar da Presidência do Supremo Tribunal Federal, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, deputado federal (2007-2011), presidente da Embratur (2011-2014), governador do Maranhão (2015-2022), senador da República (eleito em 2023) e ministro da Justiça e Segurança Pública (2023). Em fevereiro de 2024, tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).