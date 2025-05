Homens são presos por furtar telhas de prédio do MPPE; veja vídeo

/Foto: Reprodução

Dois homens foram presos em flagrante, na madrugada desse sábado (26), por furtar telhas de alumínio no Complexo Administrativo do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. A ação foi filmada por um vigilante do prédio.





No vídeo, dois homens, identificados como José Marcelo dos Santos, de 43 anos, e Adriano dos Santos Santiago, de 30, aparecem puxando uma telha de alumínio, que era utilizada como muro de contenção do edifício. Segundo a Polícia Civil, eles são pessoas em situação de rua e confessaram, em interrogatório, que iriam usar o dinheiro para comprar drogas e cachaça. A telha é avaliada em R$ 300.





O caso aconteceu por volta das 4h40. Nas imagens, o vigilante do MPPE pode ser ouvido alertando aos homens que está gravando e pede para que eles não mexam. Os homens continuam a tentar puxar a telha. Horas antes, José Marcelo confessou em depoimento à Polícia que furtou outra telha do MPPE.





Os homens foram autuados no crime de furto qualificado. A Polícia Civil pediu também que a prisão em flagrante fosse convertida em preventiva pela garantia da ordem pública.