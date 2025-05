Homem é preso em flagrante por furtar fios em Câmara Municipal

/Divulgação/Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Um homem foi preso em flagrante tentando furtar fios de cobre da Assembleia Legislativa do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. O crime aconteceu no domingo (27) e foi flagrado pela Guarda Patrimonial do Legislativo municipal.

A ação criminosa provocou a interrupção do fornecimento de energia elétrica no prédio. Segundo informações divulgadas em redes sociais, o suspeito cortou e levou cabos de cobre essenciais para o funcionamento da rede elétrica da câmara.





A movimentação foi rapidamente percebida pelos guardas patrimoniais. A equipe da segurança prendeu o suspeito e acionou a Polícia Militar e a Central da Guarda Municipal. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado por furto qualificado.





A pronta resposta da Guarda evitou maiores prejuízos ao patrimônio público e possibilitou o restabelecimento da energia no local.





O que diz a Polícia Civil





Polícia Civil de Pernambuco informou, por nota divulgada nesta segunda (28), que o caso foi registrado pela 40ª Delegacia do Cabo de Santo Agostinho.





O homem tem 55 anos foi flagrado cortando cabos da câmara. "Na delegacia, ele foi autuado em flagrante delito e após a aplicação das medidas administrativas, foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da justiça".