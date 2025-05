Cipoma detém 21 pessoas e apreende 48 animais silvestres em torneio ilegal de canto de aves

/Divulgação/PMPE

Na manhã deste domingo (27), vinte e uma pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil após serem flagradas com 48 aves silvestres em uma operação policial feita pela Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (CIPOMA), na cidade de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. A Operação Vasconcelos Sobrinho teve como objetivo fazer uma fiscalização ambiental que constatou um torneio ilegal de canto de aves. 21 pessoas foram flagrados em posse de aves silvestres (papa capins), sem as adequadas licenças/autorizações ambientais, previstas no art. 29, parágrafo único, inciso lll, da Lei 9.605/98, que proíbe a exploração e o uso ilegal da fauna silvestre, o que inclue a venda, guarda, transporte e outros, quando realizada sem a devida autorização ou licença. Ao todo foram apreendidas 48 aves, 31 com a devida identificação do proprietário e outras 17 sem reconhecimento. O caso foi encaminhado ao Departamento de Polícia de Camaragibe, para que as medidas legais cabíveis possam ser tomadas e os animais sejam entregues ao Cetras Tangará para os devidos cuidados.