Carreta tomba e motorista é agredido por saqueadores da carga

Acidente aconteceu em Flexeiras, em Alagoas, próximo à divisa com Pernambuco, de onde o veículo havia partido

/Reprodução/Rede social

Uma carreta tombou e, na tentativa de evitar o saqueamento da carga, o motorista foi agredido pelos saqueadores. O acidente aconteceu no município de Flexeiras, na Zona da Mata de Alagoas, quase na divisa com Pernambuco, de onde o veículo havia partido, no começo da manhã desta quarta-feira (30).





Os vídeos publicados em redes sociais e reproduzidos em emissoras de tevê mostram imagens fortes. Após o tombamento, o motorista sai da carreta e, ao ver várias pessoas se aproximando para saquear a carga, pega um porrete e tenta evitar o roubo.





Mas um homem o enfrenta e acerta a cabeça dele com uma grande pedra. O motorista sai cambaleando, cai algumas vezes, e tenta fugir das agressões voltando para a cabine da carreta.

Até agora não se tem informações quanto a ação da polícia alagoana.