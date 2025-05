Animal na pista causa acidente entre dois caminhões em Serra Talhada

/Reprodução Redes Sociais

Uma colisão entre dois caminhões foi registrada na noite deste domingo (27), às 23h15, na região de Serra Talhada, sertão do Pajeú, nas proximidades do distrito de Varzinha, perto da comunidade de Juazeirinho. De acordo com informações de testemunhas no local, um dos caminhões, que seguia no sentido Petrolina, colidiu com uma vaca que estava na pista. O condutor, um idoso de 69 anos, ainda tentou desviar, mas perdeu o controle do veículo e bateu de frente com outro caminhão, que vinha no sentido Recife. Com o impacto, ambos veículos pegaram fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado para o resgate de quatro vítimas. Um homem de 44 anos que foi lançado para fora do veículo e teve sua orelha amputada, e o idoso de 69 anos tiveram de ser levados às pressas para o Hospital Eduardo Campos, na BR-232, em Serra Talhada. Já as outras duas vítimas, o motorista de um dos caminhões sofreu apenas escoriações e um rapaz de aproximadamente 22 anos, foram atendidos pelo corpo de bombeiros e liberados ainda no local, ambos tiveram ferimentos leves. O acidente envolvendo os dois caminhões chama atenção para o risco de animais soltos nas rodovias da região, além da importância do uso de cinto de segurança.