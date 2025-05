Raquel Lyra prefere não acreditar que pautas são travadas na Alepe devido ao atraso das emendas parlamentares

/Rafael Vieira/DP Foto

A governadora Raquel Lyra (PSD) disse, nesta sexta-feira (25), não acreditar que as pautas de interesse de Pernambuco estejam travadas na Assembleia Legislativa por conta de atraso no pagamento das emendas parlamentares de 2024 e 2025. Continuam pendentes a sabatina do futuro administrador do Arquipélago de Fernando de Noronha, Virgílio Oliveira, e o pedido de empréstimo de R$ 1,5 bilhão. Ambas as propostas ainda não foram pautadas na Comissão de Constituição, Legislação, e Justiça (CCLJ).





“A gente tem trabalhado muito para o pagamento das emendas. Não acredito que se segure votação de projetos importantes em razão de fluxo de pagamento de emendas parlamentares. Somos o governo que mais pagou emendas parlamentares na história de Pernambuco. Um volume de dez, 20, 30 vezes mais alto do que já foi feito no passado.”, ressaltou a governadora.





Raquel disse ter uma relação de confiança com o Legislativo, que vem garantindo investimentos da sua gestão. “Inclusive somos cobrados por eles (deputados). Não tenho dúvida nenhuma de que em breve teremos os investimentos aprovados para poder correr com as assinaturas dos contratos de empréstimos e viabilizar os recursos, sendo aplicados em Pernambuco, que é isso que o povo espera”, acrescentou.





A governadora listou as obras que vem realizando nas rodovias do estado, há exemplo da PE-09 e da PE-60, além do que vem sendo aplicado para ofertar mais água e melhorar o sistema de saúde.

“Para tudo isso a gente precisa de recursos que o Estado tem capacidade de garantir, não só a captação, mas também o pagamento das parcelas de forma segura. Nesse novo momento fiscal que o Estado tem, a gente vive um novo momento de investimento em infraestrutura. Agora, para isso a gente precisa da aprovação do projeto na Assembleia Legislativa e não tenho dúvida de que será feito pela imensa maioria dos deputados”, reiterou.