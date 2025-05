Ainda sem consenso, candidatos a presidente do PT-PE têm até amanhã para se inscreverem

/Foto: Divulgação

A disputa pela presidência do PT em Pernambuco está acirrada e o prazo para inscrição termina nesta sexta-feira (9). O ex-deputado Fernando Ferro já se inscreveu hoje e o sindicalista Manoel Messias, representando o grupo liderado pela senadora Teresa Leitão, fará seu registro amanhã. A corrente Construindo um Novo Brasil (CNB) ainda não definiu quem lançará, na véspera do prazo de inscrição. Mas o secretário-geral do partido, Sérgio Goiana, disse que também vai se colocar à disposição amanhã.

Já o deputado Carlos Veras disse que ainda tentará garantir a unidade da CNB. A outra opção da tendência liderada pelo senador Humberto Costa é a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado.

A definição por Messias Melo aconteceu na noite de hoje, devido à divisão da CNB. Teresa Leitão ressaltou que ele é um antigo militante do PT e que nunca disputou cargo. “Messias é um dos fundadores da nossa corrente. É uma liderança com perfil de conciliador. Acreditamos ser o nome certo para a atual conjuntura do partido. É um candidato que quer negociar, promover uma mesa coletiva com todos e construir a unidade do PT. Ele conhece todos os pré-candidatos e tem uma leitura muito consistente sobre esse momento”, destacou a senadora.

Teresa disse que as discussões ainda estão muito fragmentadas entre as correntes petistas, mas que acredita na possibilidade do consenso e na formação da chapa única. Até o dia 26 deste mês, é possível haver essa unidade. O Processo de Eleição Direta (PED) do PT está marcado para 6 de julho deste ano.

Sérgio Goiana avisou que se inscreverá amanhã, porém garantiu que o objetivo é “lutar pela unidade”. “Ainda não chegamos ao consenso, mas o importante é chegar no dia D com todos juntos”, salientou o secretário-geral do PT.

O deputado Carlos Veras viajará para os Estados Unidos em missão oficial, amanhã à noite, e espera que antes disso haja um consenso na CNB e, consequentemente, entre todas as correntes do PT.

Márcia Conrado aguarda por alguma definição, numa conversa que pretende ter amanhã com Humberto Costa e Teresa Leitão. Os dois senadores estarão em Serra Talhada acompanhando o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na inauguração da Casa de Parto Normal.