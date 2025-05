Lula chama obra parada de irresponsabilidade: ''Não vai acontecer mais''

Presidente foi a Paracambi, no Rio de Janeiro, visitar as obras da Rodovia Presidente Dutra, que integram o Novo PAC

Na ocasião, o chefe do Planalto citou dados de residências do Minha Casa, Minha Vida/Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (15/4) que a paralisação de obras de infraestrutura é resultado de “irresponsabilidade administrativa”, ao visitar o projeto da Rodovia Presidente Dutra, que conecta São Paulo ao Rio de Janeiro, na região da Serra das Araras, no município de Paracambi (RJ).





Na ocasião, o chefe do Planalto citou dados de residências do Minha Casa, Minha Vida, e novas creches que ficaram paradas após o impechment de Dilma Rousseff, em 2016. Segundo ele, ao assumir o mandato, em 2023, havia 87 mil casas do programa de habitação sem conclusão, além de 3 mil creches.





“Essa irresponsabilidade administrativa não vai acontecer mais no país. A gente precisa chegar à conclusão de que esse país não pode mais passar um século sendo tratado como um país do futuro”, defendeu o petista.





As informações são do Metrópoles