Operações humanitárias em Gaza estão 'à beira do colapso', alerta Cruz Vermelha

Israel controla a entrada de ajudantes no local há dois meses

/Foto: Omar AL-QATTAA / AFP

As operações humanitárias na Faixa de Gaza estão "à beira do colapso total", alertou a Cruz Vermelha nesta sexta-feira (2), após dois meses de bloqueio israelense a toda ajuda ao território palestino devastado pela guerra.

"Sem uma retomada imediata da entrada de ajuda, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) não terá acesso a alimentos, medicamentos e suprimentos vitais necessários para manter muitos de seus programas em Gaza", disse a organização em um comunicado.

Israel, em guerra com o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, controla a entrada de ajuda humanitária internacional no território, vital para seus 2,4 milhões de habitantes.

O bloqueio está em vigor desde 2 de março, medida que, segundo autoridades israelenses, busca pressionar o Hamas a libertar os reféns sequestrados em 7 de outubro de 2023, que ainda mantém em cativeiro.

Desde seu início, a ONU tem alertado constantemente contra a catástrofe humanitária e sanitária, além do risco de fome para os habitantes.

"Para os civis em Gaza, cada dia é uma luta difícil para sobreviver aos perigos das hostilidades, enfrentar deslocamentos incessantes e suportar as consequências de serem privados de assistência humanitária urgente", disse o vice-diretor de operações do CICV, Pascal Hundt, na declaração desta sexta-feira.

"Esta situação não deve — e não pode — continuar se agravando", acrescentou.

"Se o bloqueio continuar, programas como as cozinhas comunitárias do CICV — que muitas vezes fornecem a única refeição que as pessoas recebem por dia — só poderão funcionar por mais algumas semanas", alertou.