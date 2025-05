Príncipe Harry diz que 'adoraria' se reconciliar com a família: "Devastado"

Harry apontou como origem deste distanciamento as ações legais tomadas pelo príncipe contra uma decisão do governo relacionada com a redução das medidas de segurança para ele e sua família

Príncipe Harry/foto: AFP

O príncipe Harry, afastado da família real desde 2020, disse nesta sexta-feira (2) que deseja uma reconciliação e acrescentou que está "devastado" por uma decisão judicial que, segundo ele, lhe impede de voltar ao Reino Unido com sua esposa e seus filhos.

"Alguns membros da minha família nunca me perdoarão por escrever um livro... mas eu adoraria me reconciliar com eles", declarou o duque de Sussex à BBC, referindo-se à sua autobiografia publicada há dois anos.

O príncipe, de 40 anos, acrescentou que não tem mais contato com seu pai, o rei Charles III, que desde 2024 sofre de um câncer do qual não foi informou a natureza.

Harry apontou como origem deste distanciamento as ações legais tomadas pelo príncipe contra uma decisão do governo relacionada com a redução das medidas de segurança para ele e sua família, que vivem na Califórnia desde 2020, quando viajam ao Reino Unido.

Nessa ação judicial, o recurso do príncipe contra essa decisão de reduzir sua proteção policial no Reino Unido, que tinha antes de se mudar para os Estados Unidos, foi rejeitado nesta sexta-feira pelo Tribunal de Apelação de Londres.

"Não sei quanto tempo resta ao meu pai (...), mas seria bom se nos reconciliássemos. Não serve de nada continuar brigando. A vida é preciosa", acrescentou Harry.