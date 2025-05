Conclave: quem é o cardeal que faz o anúncio 'Habemus Papam' após a votação

Cardeal francês Dominique Mamberti/foto: PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP

Nesta quarta-feira, 7, começa o conclave para a definição do novo papa, após a morte do argentino Francisco no dia 21 de abril, aos 88 anos. O processo de votação envolve cardeais de diferentes partes do mundo, que se reunirão no Vaticano. Ao final, é feito o anúncio "Habemus Papam" e revelado o nome do escolhido. O responsável pelo anúncio é o protodiácono, cargo atualmente ocupado pelo cardeal francês Dominique Mamberti.

O processo de escolha do novo papa pode levar dias ou até meses. Ao final de cada rodada de votação sigilosa na Capela Sistina, será exposto para o mundo exterior, por meio de fumaça preta (quando ainda não há um candidato escolhido pela maioria) ou branca (quando há um novo papa) o resultado.

A fumaça branca é seguida pelo anúncio de "Habemus Papam", expressão em latim que significa "temos um papa". Tradicionalmente, as palavras são mencionadas pelo protodiácono do Colégio dos Cardeais da loggia da Basílica de São Pedro e ele diz, em seguida, o nome de nascimento do novo papa e o nome que ele escolheu usar como papa, também em latim.

O francês Dominique Mamberti, atual protodiácono do Colégio dos Cardeais, tem 73 anos e assumiu o cargo em outubro de 2024, após a morte do cardeal Renato Martino, segundo o Vatican News.

Mamberti é também prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica e foi sorteado no último dia 28 para fazer parte da comissão que auxiliará o cardeal camerlengo, Kevin Farrell, nas atividades de preparação para o conclave.