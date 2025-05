Morre o primeiro artista com uma obra na Lua

Paul Van Hoeydonck com a obra ''Fallen Astronaut''/foto: Danny Van Hoecke

O artista belga Paul Van Hoeydonck morreu aos 99 anos, sendo durante décadas a primeira e única pessoa a ter uma obra de arte na Lua. A sua família publicou a notícia no Facebook, no último sábado.

A obra na superfície lunar chamada "Fallen Astronaut" é uma escultura de alumínio de 8,5 centímetros feita para representar os astronautas e cosmonautas que morreram na corrida entre os Estados Unidos e a União Soviética na exploração do espaço. A obra foi colocada por David Scott, no dia 1 de agosto de 1971, ao lado de uma placa comemorativa com os nomes de oito astronautas americanos e seis soviéticos.

Fallen Astronaut é uma figura estilizada elaborada para ser leve, sólida e capaz de resistir às variações extremas de temperatura da superfície da Lua e se encontra em Hadley Rille, na superfície lunar. A área é um canal sinuoso na superfície lunar, conhecido por ser um ponto de interesse para missões lunares, incluindo a Apollo 15.

Durante décadas, “Fallen Astronau” teve lugar de destaque como a primeira e única obra de arte na Lua, mas em fevereiro do ano passado 125 mini esculturas do artista americano Jeff Koons também foram colocadas na superfície lunar.

Paul Van Hoeydonck nasceu em Anvers e foi um artista que também produziu pinturas, desenhos e colagens.