Ucrânia diz que avança o acordo de minerais com os EUA

Vice-primeira-ministra e ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Svyrydenko/foto: ANATOLII STEPANOV/AFP

A vice-primeira-ministra e ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, adiantou hoje que estão sendo realizados progressos significativos nas negociações com os Estados Unidos para fechar o acordo sobre a exploração dos recursos minerais estratégicos do país.

“Foi dado um novo passo positivo no progresso contínuo com os Estados Unidos no Acordo de Parceria Econômica e na criação de um fundo de investimento para a reconstrução da Ucrânia. As nossas equipes técnicas trabalharam de forma muito substancial no acordo”, afirmou Svyrydenko.

A ministra ucraniana assinalou que os trabalhos vão continuar e que ambos os lados concordaram em assinar um memorando de intenções em breve. “Muita coisa já foi feita e se espera que a qualidade geral do acordo seja elevada”, acrescentou.

O presidente dos EUA, Donald Trump, exige este acordo de minerais como um modo de compensar a ajuda fornecida à Ucrânia pelo seu antecessor, Joe Biden, desde o início da invasão russa, assim como para manter a ajuda à Kiev.

A primeira versão do acordo deveria ter sido assinada quando o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou à Casa Branca no final de fevereiro. No entanto, uma discussão com Trump inviabilizou o compromisso.

Mas, em março, o governo de Kiev recebeu uma nova versão do documento das autoridades norte-americanas, que foi considerada pelos deputados ucranianos como desfavorável ao país, uma vez que não dava qualquer garantia de segurança futura e estabelecia que a Ucrânia depositasse num fundo de investimento conjunto todos os rendimentos da exploração de recursos naturais por empresas estatais e privadas em todo o seu território. Desde então, os dois países já fizeram várias rodadas de negociações na semana passada em Washington.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, também garantiu que estavam muito, muito perto de um acordo e que o documento poderia até ser assinado ainda esta semana.

Svyrydenko explicou que quando for assinado, o acordo precisa ser submetido à ratificação do Parlamento ucraniano, indicando que o mesmo irá oferecer oportunidades de investimento e desenvolvimento na Ucrânia. “O acordo, além disso, criará condições para um crescimento econômico tangível tanto para a Ucrânia como para os EUA”, disse a ministra.

Enquanto isso, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano declarou nesta quarta-feira (16) que os EUA não vão celebrar quaisquer acordos bilaterais com a Rússia ou aliviar as sanções, até que seja alcançado um cessar-fogo na Ucrânia. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, também viajam a Paris para se reunirem com os seus homólogos europeus e discutir o fim da guerra.