Israel promete responder a ataque de rebeldes do Iêmen contra área do aeroporto de Tel Aviv

Área próxima ao aeroporto onde caiu o míssil/JACK GUEZ/AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou neste domingo (4) que responderá em várias etapas ao ataque dos rebeldes huthis do Iêmen, que bombardearam uma área do principal aeroporto de Israel, o que deixou seis feridos e paralisou brevemente o tráfego aéreo.





Os militares israelenses confirmaram que o ataque, que deixou uma enorme cratera em uma área próxima a uma das pistas de pouso, foi lançado do Iêmen, onde os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, controlam grande parte do território.





Os insurgentes iemenitas frequentemente lançam ataques com mísseis e drones contra posições israelenses desde o início da guerra de Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.





"Agimos contra eles no passado e agiremos no futuro, mas não posso dar detalhes (...) Não será um único golpe, serão muitos golpes" disse Netanyahu em um vídeo publicado em seu canal do Telegram.





O premiê também declarou que "Israel responderá ao ataque (...) em um momento e local de nossa escolha, contra seus mestres terroristas iranianos", em uma publicação no X.





O chefe de polícia da região central de Israel, Yair Hezroni, em um vídeo que mostra a torre de controle do aeroporto ao fundo, explicou que "uma cratera de várias dezenas de metros de largura e também várias dezenas de metros de profundidade".





O serviço de emergência israelense Magen David Adom disse que atendeu pelo menos seis pessoas com ferimentos leves e moderados.





"É a primeira vez que um míssil cai tão perto do terminal e das pistas de pouso", disse à AFP um porta-voz da autoridade do aeroporto.





De acordo com um fotógrafo da AFP, o míssil caiu perto da área de estacionamento do Terminal 3, o mais importante, e deixou uma cratera a cem metros da pista de pouso.





Não foram registrados danos à infraestrutura do aeroporto.