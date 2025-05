Queda de avião

Cinco pessoas sobrevivem após queda de avião em pântano repleto de jacarés na Bolívia

Todos os ocupantes %u2014 três mulheres, uma criança e o piloto %u2014 saíram ilesos e foram encontrados sobre a aeronave virada, no departamento amazônico de Beni, no nordeste do país.

Publicado: 03/05/2025 às 16:39