''Nos emocionamos'', diz delegado por ver corpo de Ana Beatriz em sacola

Mãe teve prisão convertida para preventiva/foto: Reprodução/Polícia Civil

O caso da bebê Ana Beatriz, de aproximadamente 15 dias, chocou tanto a sociedade quanto as autoridades locais da cidade de Novo Lino (AL). A recém-nascida foi encontrada morta na terça-feira (15/4) dentro de uma sacola plástica, escondida em um armário na casa onde vivia com a mãe, Eduarda Silva de Oliveira, que confessou o crime.

Nesta quarta-feira (16/3), a Justiça converteu a prisão em flagrante de Eduarda para preventiva, considerando a gravidade do crime e a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Em entrevista ao Boletim Metrópoles, na tarde desta quarta-feira (16/4), o delegado João Marcelo relatou o impacto do caso ao encontrarem a vítima morta. “Tenho mais de 10 anos de experiência na Polícia Civil e, como seres humanos, temos famílias e filhos. Todos se envolveram emocionalmente com o caso. Infelizmente, foi um final trágico. Todos [agentes] se envolveram emocionalmente com o caso. Infelizmente, foi um final trágico”, disse o delegado.

