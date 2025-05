Caso Ana Beatriz: mãe confessa que matou recém-nascida asfixiada

O corpo de Ana Beatriz foi encontrado no quintal da casa da família/foto: Reprodução/Redes sociais

Eduarda Silva de Oliveira, de 22 anos, mãe da recém-nascida Ana Beatriz, confessou que matou a filha asfixiada com um travesseiro. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, a mulher mudou a versão dos fatos cinco vezes.

Inicialmente ela havia dito que teria dado a criança. Depois, afirmou que Ana Beatriz havia engasgado durante a amamentação. Por fim, ela confessou que matou a bebê asfixiada com um travesseiro.

O corpo da bebê foi encontrado nesta terça-feira (15), dentro de um pote com sabão em pó, escondido em um armário no quintal da casa da família, na cidade de Novo Lino, no interior de Alagoas. A mãe de Ana Beatriz foi presa em flagrante e uma audiência de custódia deve ser realizada nesta quarta-feira (16).