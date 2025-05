Defesa de jovem que matou amigas em faixa de pedestres quer toxicológico de vítimas

/Reprodução

A defesa de Brendo Santos Sampaio, motorista que atropelou e matou duas jovens de 18 anos que atravessavam uma faixa de pedestres na noite do dia 9 deste mês, em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo, pediu um exame toxicológico das vítimas.





Segundo a advogada do motorista, o teste se faz necessário para entender se as amigas tinham “alguma diminuição da percepção da realidade por conta de bebida ou outra coisa” no momento do ocorrido.





Ao Metrópoles, a advogada Thais Vianna, representante de Brendo, afirma que as jovens não perceberam todos os sinais presentes no momento do acidente que, de acordo com ela, mostravam a impossibilidade da travessia.