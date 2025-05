Caso Ana Beatriz: recém-nascida é encontrada morta no quintal da casa da família

O corpo da recém-nascida foi encontrado nesta terça-feira (15)/foto: Reprodução/Redes sociais

O corpo da recém-nascida Ana Beatriz, que estava desaparecida na cidade de Novo Lino, no interior de Alagoas, foi encontrado nesta terça-feira (15), dentro de um pote com sabão em pó, escondido em um armário no quintal da casa da família. Ainda não há confirmação se a causa da morte foi natural ou homicídio, mas a mãe da bebê apresentou cinco versões diferentes sobre o caso.

Ana Beatriz estava desaparecida desde a última sexta-feira (11). A mãe, identificada como Eduarda Silva de Oliveira, de 22 anos, relatou à Polícia Civil que esperava um ônibus no povoado Novo Eusébio, às margens da BR-101, quando teria sido abordada por quatro criminosos que tomaram a criança de seus braços.

De acordo com as autoridades, a mãe da bebê apresentou versões contraditórias ao longo das investigações. Em um dos desdobramentos do caso, um suspeito chegou a ser abordado em Pernambuco, mas foi liberado após comprovar sua inocência.

A apuração da polícia indicou que Eduarda não estava na BR-101 no momento em que alegou ter perdido a filha. Em uma das versões, ela também afirmou ter sido vítima de abuso sexual.

Eduarda desmaiou no momento em que os policiais chegaram à residência onde mora e precisou ser levada de ambulância para o hospital da região. A informação sobre o paradeiro do corpo da bebê foi repassada à polícia pelo advogado da jovem. Após receber atendimento médico, ela foi encaminhada ao Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Cisp), onde será ouvida.

O pai da recém-nascida, que estava em São Paulo há cerca de um mês a trabalho, não chegou a conhecer a filha. Ele retornou a Alagoas ao ser informado sobre o caso. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros realizou buscas pela bebê, mas não conseguiu localizá-la. Vizinhos relataram ter ouvido o choro de Ana Beatriz pela última vez na quinta-feira (10).