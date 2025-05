Vídeo mostra momento em que mãe de Ana Beatriz confessa ter asfixiado a recém-nascida

Imagem do depoimento de Eduarda Silva de Oliveira/fotos: Reprodução

Um vídeo mostra o momento em que a mãe de Ana Beatriz, Eduarda Silva de Oliveira, de 22 anos, confessa ter matado a recém-nascida asfixiada com um travesseiro.

"Eu não tinha dormido. Quando ela acordou, eu dei de mamar, depois ela ficou chorando um pouquinho. Botei ela no sofá e peguei a almofada [no rosto de Ana Beatriz]. [asfixou] no sofá da sala. Foi a almofada e o lençol. Levei ela para o sofá e sufoquei com a almofada da sala. Depois, eu peguei um saco grande que tinha comprando as coisas do enxoval dela e coloquei ela", contou Eduarda.

Veja:

O corpo de Ana Beatriz foi encontrado na terça-feira (15), dentro de um pote com sabão em pó, escondido em um armário no quintal da casa da família, na cidade de Novo Lino, no interior de Alagoas.

Nesta quarta-feira (16), a Justiça, considerando a gravidade do crime e a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, converteu a prisão em flagrante de Eduarda para preventiva.

