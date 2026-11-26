Hernández de Cos, de 55 anos, é o primeiro espanhol a ser nomeado para o posto, e o anúncio oficial, após consultas ao Parlamento Europeu e ao Conselho do BCE, acontecerá em dezembro. Advogado e doutor em economia, ele atualmente é diretor-geral do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) , na Suíça, e também já esteve à frente do Banco da Espanha.

Na cúpula dos líderes da União Europeia (UE), foi escolhido por consenso para presidente do Banco Central Europeu (BCE) o economista Pablo Hernández de Cos, que sucederá Christine Lagarde, prevista para deixar o cargo em fevereiro de 2027.

Agenda orçamentária da cúpula

Com a sucessão na presidência do BCE decidida, os dirigentes europeus debatem o próximo orçamento do bloco e o futuro apoio à Ucrânia em uma conferência crucial em Bruxelas.

Sobre a mesa de negociações estão duas propostas: a primeira, do presidente do Conselho Europeu, António Costa, apresenta um orçamento plurianual de sete anos no valor de cerca de € 1,78 trilhão, que alguns líderes consideram excessivo e outros avaliam como insuficiente.

O pacote integra ainda novas fontes de receita para o período de 2028 a 2034, com destaque para a taxa anual sobre o faturamento de grandes empresas de tecnologia, incluindo publicidade online, serviços digitais e uso de dados, para criar fontes próprias de arrecadação e conter contribuições diretas dos países-membros.

A proposta orçamentária de Costa reduziu o plano inicial da Comissão Europeia em 10% (corte de € 204 bilhões), buscando destravar as negociações até o fim do ano. Os cortes procuram atender à pressão por contenção de gastos da Alemanha, Áustria, Suécia, Holanda, Dinamarca e Finlândia. Por outro lado, eurodeputados já rejeitaram a redução e ameaçam barrar o acordo se o orçamento não for ampliado para atender a prioridades como defesa e ação externa.

“Agora é momento de todos os líderes participarem neste debate com mente aberta, com uma atitude construtiva no sentido do compromisso, porque precisamos aprovar este orçamento até o fim deste ano”, declarou o chefe do Conselho Europeu.

Já a segunda proposta, da Comissão Europeia, trata do apoio à Ucrânia e mantém a reserva de € 100 bilhões para o país ao longo dos sete anos, em paralelo a debates sobre um novo empréstimo de até € 45 bilhões para 2027, financiado por meio de dívida conjunta.

No entanto, Eslováquia, República Tcheca, Bulgária e Hungria são contrárias ao pacote, o que tem escalado a tensão com os doadores bilaterais de Kiev. Por sua vez, a aprovação do financiamento exige unanimidade dos 27 Estados-membros e aval do Parlamento Europeu.

Apesar de o orçamento e o empréstimo serem tecnicamente separados, tornaram-se politicamente interligados, o que vem gerando um cenário de divergência e volatilidade entre os dirigentes da zona do euro.