A imprensa alemã relata que as informações são baseadas em alertas de serviços secretos do início de novembro, que indicaram que o equipamento estaria armazenado há anos na região de Moscou e poderia ser lançado em até 60 dias. Em outubro, a Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos (EUA) também já havia advertido sobre o desenvolvimento de um satélite russo voltado ao transporte de arma nuclear.

Segundo reportagens publicadas pelo jornal alemão SZ e pelas emissoras estatais de radiodifusão NDR e WDR, a Rússia estaria se preparando para lançar um satélite equipado com capacidade nuclear chamado Sputnik-S ainda no fim de 2026.

As autoridades e os militares ocidentais, por sua vez, explicam que o dispositivo não se destinaria a atingir alvos na Terra, mas sim a ser detonado em órbita para gerar radiação e pulsos eletromagnéticos capazes de inutilizar satélites de comunicação, navegação e observação (incluindo redes em órbita baixa, como a Starlink, do empresário Elon Musk) por semanas ou meses.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, e autoridades da Alemanha destacaram o monitoramento da ameaça e asseguraram que a aliança militar defende sua segurança também na dimensão espacial.

Do outro lado, o governo russo negou veementemente a existência do plano e classificou as alegações como propaganda ocidental sem provas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, e a embaixada russa em Berlim rejeitaram as denúncias, afirmando que não há comprovação e que as atividades espaciais do país têm fins pacíficos.

??????? Les services de renseignement de l'OTAN (dont le commandement spatial allemand) rapportent que la Russie travaillerait à lancer d'ici la fin de l'année Sputnik-S, un satellite doté d'une ogive nucléaire. ???? Le Traité de l’espace, signé en 1967 prohibe explicitement le placement d’armes nucléaires ou d’autres armes de destruction massive en orbite terrestre, sur la Lune ou sur d’autres corps célestes. Ce texte complète le Traité d’interdiction partielle des essais nucléaires de 1963, qui interdisait déjà les explosions dans l’espace, en allant plus loin : le simple stationnement d’une ogive nucléaire en orbite est désormais interdit, même sans détonation. ???? Des explosions avaient effectivement déjà eu lieu entre 1958 et 1962, dont Starfish Prime, une bombe H de 1,4 mégatonne déclenchée à 400 km d’altitude le 9 juillet 1962. Ces explosions avaient généré d’impressionnantes aurores artificielles visibles jusqu’à Hawaï et en Nouvelle-Zélande. ???? Les particules chargées libérées ont excité les différentes couches de l’atmosphère dans toutes les directions, produisant des lueurs multicolores inhabituelles. Ces essais ont également créé des ceintures de radiations temporaires endommageant des satellites et provoqué des impulsions électromagnétiques. ???? Une détonation nucléaire en orbite basse produirait des effets dévastateurs et largement indiscriminés : destruction ou désactivation d’une part importante des satellites en orbite basse, création de ceintures de radiations persistantes, impulsions électromagnétiques capables de perturber des systèmes au sol, et génération de débris menaçant durablement l’ensemble des constellations, civiles comme militaires. De nombreux services critiques seraient affectés à l’échelle mondiale, y compris pour l’État à l’origine de l’explosion. Une telle arme serait donc avant tout un outil de dissuasion. ???? Ce n’est pas la première fois que de tels projets sont évoqués : dès 2024, des responsables américains avaient alerté sur le développement russe d’une capacité nucléaire anti-satellite visant notamment des constellations comme Starlink. Le Kremlin a démenti ces informations, qualifiées d’allégations non fondées. ???? : Images des essais nucléaires américains en haute altitude, dont le projet Starfish Prime. https://t.co/pzYQtLDRE4 — Xplora (@XploraSpace) November 23, 2026

Tratado internacional

O envio de armamentos atômicos à órbita terrestre violaria o Tratado do Espaço Exterior, que proíbe a colocação de armas nucleares e outras armas de destruição em massa no espaço.

Oficialmente chamado de Tratado sobre os Princípios que Regem as Atividades dos Estados na Exploração e Utilização do Espaço Exterior, Incluindo a Lua e Outros Corpos Celestes, o documento é a base do direito espacial internacional. O acordo foi assinado em 27 de janeiro de 1967 pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela União Soviética, tendo entrado em vigor em 10 de outubro do mesmo ano.