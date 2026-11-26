O primeiro-ministro israelense em exercício, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, confirmaram a morte de Abu Nada num comunicado conjunto. Segundo ainda o exército, ele era uma autoridade nas pastas da Economia e da Educação do Hamas em Gaza.

Na madrugada desta quinta-feira (26), oito palestinos morreram em vários bombardeios aéreos das forças israelenses contra a Faixa de Gaza. Entre as vítimas, estão Jaled Husein Hashem Abu Nada, subsecretário do Ministério da Educação, juntamente com sua mulher, num ataque que atingiu o apartamento onde residiam em Deir al-Balah, no centro do enclave.

Netanyahu e Katz acrescentaram que no último mês, cerca de 80 terroristas do Hamas foram eliminados e que as forças de Israel continuarão a atuar contra "todos os terroristas" do grupo.

Os seis outros cidadãos palestinos morreram em duas ofensivas contra a cidade de Gaza, no bairro de Al-Nafaq e no campo de refugiados de Al-Shati, de acordo com fontes médicas do hospital Al-Shifa. Pelo menos 1.679 pessoas morreram em ataques de Israel a Gaza desde que o cessar-fogo entrou em vigor, em outubro de 2025, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde da Faixa de Gaza.

No entanto, o ministro da Defesa de Israel ameaçou nesta quinta (26) realizar uma nova operação militar, incluindo o deslocamento de 1 milhão de palestinos para o Sul, caso o Hamas não entregue suas armas, em meio a ataques contínuos apesar da trégua. Embora o Hamas tenha sinalizado em julho de 2026 a disposição de entregar armas a um comitê tecnocrático palestino vinculado ao plano de paz, Israel exige desarmamento verificável antes de recuar com suas tropas.

Cessar-fogo em risco

O Conselho de Segurança das Nações Unidas apontou num recente relatório que o Conselho de Paz, criado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e em vigor desde outubro de 2025, enfrenta um impasse e pode entrar em colapso. O documento do órgão acusa Israel e o Hamas de descumprirem compromissos e ameaçarem o cessar-fogo, alertando que uma trégua sem resultados visíveis não se mantém indefinidamente.

No dia 10 de novembro, o Conselho de Paz já classificou como "insuficiente" a resposta do governo de Israel às inundações em Gaza e pediu a entrada de ajuda essencial para a população afetada. Fortes chuvas no início do mês atingiram acampamentos de deslocados, agravando a falta de abrigos adequados, cobertores e suprimentos médicos em meio ao inverno.

O fluxo de ajuda humanitária para Gaza segue no centro de disputas diplomáticas e humanitárias. Relatórios humanitários de várias organizações não-governamentais (ONGS) explicam que o acordo previa uma média mínima de 600 caminhões de ajuda coordenados pela ONU por dia, mas o volume efetivamente entrante ficou bem abaixo desse patamar — com média de 49 caminhões diários em setembro, por exemplo.

Entidades como a ONU, a Oxfam e organizações de direitos humanos afirmam que restrições administrativas, o controle militar sobre grande parte do território e a suspensão de registros de ONGs internacionais dificultam a operação regular da assistência. O ex-primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Shtayyeh, afirmou que o Conselho de Paz tem sido um "fracasso total" e não trouxe avanços práticos.

Formalizada em janeiro de 2026 com reunião inaugural em fevereiro, a estrutura foi concebida para supervisionar a desmilitarização, a governança temporária e a reconstrução de Gaza, com o Conselho de Paz, indicando acordos de desarmamento e a formação do Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG, na sigla em inglês).

Reação de Tel Aviv

O Gabinete de Netanyahu nega que Israel esteja obstruindo ou atrasando a ajuda humanitária e garante que o país não é responsável pela piora das condições em Gaza. O premiê e o órgão militar COGAT sustentam que a crise se deve à ação do Hamas, e denunciam que o grupo desvia suprimentos humanitários e de não cumpre a exigência de desarmamento e desmilitarização prevista no plano de paz.