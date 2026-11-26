O ex-presidente do Banco da Espanha Pablo Hernández de Cos, de 55 anos, sucederá à francesa Christine Lagarde como presidente do Banco Central Europeu (BCE), informaram fontes diplomáticas à AFP nesta quinta-feira (26). Hernández de Cos, que atua como diretor-geral do Banco de Pagamentos Internacionais (BPI) em Basileia, na Suíça, presidiu o Banco da Espanha de 2018 a 2024.

Segundo vários diplomatas, os países da zona do euro o preferiram ao holandês Klaas Knot. Segundo uma destas fontes, os Países Baixos acabaram aderindo à candidatura do espanhol, que já contava com o apoio-chave da França e da Alemanha.