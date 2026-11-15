Soldados israelenses prendem jornalista na Cisjordânia

Repórter de vídeo foi algemado e levando com os olhos vendados pelas forças israelenses de sua casa em Burqin, perto de Jenin, no norte do território palestino

Imagem mostra membro das forças de segurança de Israel ( Foto por ZAIN JAAFAR / AFP)

Soldados israelenses prenderam neste domingo (15) um jornalista que colabora com a Agence France-Presse (AFP) na Cisjordânia ocupada, durante uma operação noturna em sua residência, informaram o Exército de Israel e sua esposa.

Mohammad Ateeq, de 34 anos, um repórter de vídeo que colabora com a AFP há três anos na Cisjordânia, foi algemado e levado com os olhos vendados pelas forças israelenses de sua casa em Burqin, perto de Jenin, no norte do território palestino ocupado por Israel desde 1967, relatou sua esposa, Ansam Ateeq, à AFP.

Segundo Ansam, os militares invadiram a residência por volta de 1h30. "Enquanto Mohammad gritava 'vou abrir', eles continuaram batendo na porta até derrubá-la. Depois entraram mais de 10 soldados para revistar a casa, enquanto outros permaneciam de guarda do lado de fora", explicou Ansam Ateeq, que dará à luz o primeiro filho do casal em um mês.

Ela disse que os soldados confiscaram os dois telefones do marido, jogaram sua câmera da AFP na varanda e se recusaram a deixá-lo vestir um casaco de inverno. Um porta-voz do Exército israelense confirmou a detenção do jornalista e indicou que ele é "suspeito de ter vínculos com o Hamas", sem apresentar, até o momento, provas ou elementos que sustentem a acusação.

As autoridades israelenses não informaram para onde Ateeq foi levado. Em um comunicado, a AFP afirmou que está "muito preocupada" com a situação do repórter. "Pedimos às autoridades israelenses que expliquem claramente por que ele está detido e apresentem provas. Caso contrário, ele deve ser libertado imediatamente", afirmou a agência.

Em agosto, as forças israelenses prenderam outro jornalista palestino colaborador da AFP, Mohammed Awad, perto de sua casa em Ramallah. O Exército afirmou que ele era "suspeito de promover atentados terroristas" e de atuar para o movimento islamista palestino Hamas, também sem apresentar provas nem mais detalhes. Awad continua detido.