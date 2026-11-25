O Exército de Israel afirmou à AFP que "o alvo era um terrorista do Hamas".

Um ataque israelense nesta quarta-feira (25) matou um dirigente da segurança em Gaza, sua esposa e as duas filhas, informaram as equipes de emergência e as autoridades do território palestino.

O porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal, declarou à AFP que um ataque israelense contra um edifício residencial no campo de refugiados de Al-Shati, a oeste da Cidade de Gaza, matou quatro pessoas, "um homem, sua esposa e suas duas filhas", e deixou outras 12 feridas.

O Ministério do Interior de Gaza, que opera sob a autoridade do Hamas, identificou o homem como o coronel Mohammed Abu al-Ouf, diretor do serviço de segurança interna para o norte de Gaza, e confirmou sua morte e a de sua família.

A Defesa Civil, uma força de resgate que também opera sob a autoridade do movimento islamista palestino, informou que as jovens tinham 13 e 15 anos. Também relatou "uma destruição extensa no apartamento atingido e em várias moradias vizinhas" no campo situado na costa do Mediterrâneo.

O hospital Al-Shifa, na Cidade de Gaza, confirmou à AFP a chegada dos quatro corpos. O ataque aconteceu um dia após Israel matar o diretor de segurança interna do Hamas, Naim Abu Nahal, nomeado há dois meses.

Israel e Hamas trocam acusações frequentes sobre violações do cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025, após dois anos de guerra desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023.

Mais de 1.650 palestinos morreram desde o início da trégua, segundo um balanço da AFP baseado em dados do Ministério da Saúde de Gaza, que também opera sob a autoridade do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

No mesmo período, o Exército israelense anunciou as mortes de sete soldados e um civil.