50 países apelam a Israel o desbloqueio do acesso humanitário a Gaza

Criança palestina em meio aos escombros de prédios destruídos da Faixa de Gaza (Omar Al-Qattaa/AFP)

A coligação Apelo à Ação, liderada pelo Reino Unido e pelo Catar, que congrega 50 países e três organizações internacionais, apelaram hoje nas Nações Unidas para que Israel permita o acesso humanitário rápido e sem entraves à Faixa de Gaza, antes da chegada do inverno.

Em declarações à imprensa, a coligação afirmou que com a aproximação do inverno milhares de pessoas em Gaza não têm abrigo adequado e correm o risco de hipotermia, infecções respiratórias entre outras doenças transmitidas pela água.

Os países-membros subscritores do Apelo à Ação, que incluem também Brasil, Itália, França, Espanha, Canadá e Portugal pediram ao futuro governo de Israel, que está em formação após as últimas eleições realizadas em outubro, para que autorize o acesso da ajuda humanitária através de todas as passagens de fronteira e rotas terrestres disponíveis. "Desde o cessar-fogo - em vigor desde outubro de 2025 -, vimos que é possível avançar na melhoria da situação humanitária quando há vontade política", declarou Sarah MacIntosh, embaixadora do Reino Unido na Organização das Nações Unidas, responsável pela leitura da declaração na sede da organização, em Nova Iorque.

O Conselho da Paz — órgão criado pelos EUA no plano de Donald Trump para supervisionar a recuperação de Gaza — declarou que Israel tem retardado a entrada de suprimentos de inverno (como tendas e lonas), agravando a crise após fortes chuvas e inundações no território.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou as acusações de que o país esteja bloqueando a entrada de ajuda humanitária e atribuiu às dificuldades no enclave as ações do Hamas.

Enquanto isso, a Comissão Europeia anunciou que irá analisar uma iniciativa que pede a suspensão do acordo de associação entre a UE e Israel. A iniciativa reuniu mais de 1,1 milhões de assinaturas validadas em 12 países do bloco, ultrapassando o limiar exigido para uma análise formal e que permite um prazo de seis meses que dispõe a Comissão Europeia agora para se pronunciar sobre as reivindicações apresentadas.

Ataque a hospital em Gaza

Um ataque de Israel durante esta madrugada atingiu o Hospital Nasser, no sul de Gaza. O exercito israelense afirmou que o alvo era Muhamad abu Ismail, identificado como o alegado comandante da Brigada de Jan Yunis do Hamas.

O bombardeio causou pelo menos seis mortos, entre eles de um médico, e cerca de 30 feridos. Autoridades sanitárias locais informaram que a ofensiva provocou danos a ala cirúrgica do hospital e destruiu o segundo andar do prédio.

A organização Médicos pelos Direitos Humanos-Israel (PHRI, na sigla em inglês) condenou o ataque das forças israelenses ao Hospital Nasser, classificando-o como uma continuação do genocídio no enclave palestino. A PHRI criticou ainda a "inação internacional" perante os sucessivos ataques contra o sistema de saúde de Gaza, alertando que estes continuarão enquanto os responsáveis não forem responsabilizados.

"O genocídio de Israel em Gaza continua sob a aparência de um cessar-fogo. Os ataques repetidos contra hospitais e profissionais de saúde estão a agravar ainda mais a destruição de um sistema de saúde já profundamente devastado, privando os palestinos em Gaza do acesso a cuidados médicos essenciais e da possibilidade de recuperar e viver com dignidade", diz o comunicado da ONG.

Já a diretora-executiva dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), em Portugal, Ana de Lemos, manifestou indignação com a continuação de ataques a unidades e profissionais de saúde na Faixa de Gaza, alertando para a total falta de proteção das estruturas hospitalares, apesar das obrigações previstas no direito internacional humanitário. Ana lembrou que, desde o início do conflito, já morreram cerca de 1700 profissionais de saúde, entre os quais 15 colaboradores dos MSF, além dos ataques às equipes envolvidas nas operações de resgate. "O que nós observamos nestes últimos três anos é que os danos colaterais têm nomes, são pessoas. São 20 mil crianças, são mais de 74 mil mortos", acusou.

Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde e dos Médicos Sem Fronteiras, mais de 95% das unidades de saúde do território estão totalmente destruídas.

O Exército de Israel alegou que o hospital e as zonas circundantes eram utilizados para fins militares e como centro de operações para dirigir ações contra as suas forças.

Em meio a uma disputa com a oposição sobre as decisões militares durante a formação do novo Governo e na sequência do ataque a um hospital na Faixa de Gaza, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que não precisa de autorização para ordenar ataques em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano ou no Irã.

Do outro lado, o Hamas acusou as forças de Israel de divulgar "narrativas falsas" e "mentiras" para justificar o ataque contra o hospital Nasser, descrevendo-o como um "novo crime de guerra" contra uma unidade de saúde protegida pelo direito internacional. O grupo rejeitou as acusações, considerando que constituem uma tentativa de encobrir um ataque contra uma unidade de saúde civil além de questionar o fato de Israel ter recorrido anteriormente a argumentos semelhantes para justificar operações contra o mesmo hospital.