Christine Lagarde deixará a presidência do BCE em fevereiro de 2027

Christine Lagarde vai deixar o cargo nove meses antes do fim do mandato

Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde ( John Macdougall/AFP)

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, deixará o cargo em 7 de fevereiro de 2027, quase nove meses antes do fim do seu mandato previsto para o final de outubro, anunciou o organismo nesta quinta-feira (29).

Segundo um comunicado, Lagarde informou a sua decisão ao Conselho de Governadores da instituição monetária, assim como ao presidente do Conselho Europeu, António Costa. Esse órgão, que reúne os chefes de Estado e de governo dos 27 países da UE, é o responsável por nomear seu sucessor de acordo com as comunidades tratadas.

Em uma mensagem no X, Costa agradeceu o "profundo sentido de dever e de responsabilidade" do dirigente francês. Ele também afirmou que iniciaria "sem demora" o processo de sucessão na instituição, com sede em Frankfurt, "com vistas a uma decisão oportuna do Conselho Europeu".

Os principais candidatos para sucedê-la seriam o ex-diretor do Banco Central dos Países Baixos, Klaas Knot, e o espanhol Pablo Hernández de Cos, atual diretor do Banco de Compensações Internacionais.

Ao deixar o cargo em fevereiro, Lagarde permite ao presidente em fim de mandato da França, Emmanuel Macron, participar da designação de seu substituto antes das eleições de abril de 2027, nas quais as pesquisas colocam atualmente a Marine Le Pen, de extrema direita, como favorita.

Atuação de Christine Lagarde

A ex-ministra das Finanças francesa chefiou a direção do BCE em novembro de 2019, depois de liderar o Fundo Monetário Internacional (FMI). Na instituição europeia, ela causou uma série de grandes crises, desde a pandemia de covid-19 até a disparada dos preços da energia provocada pela guerra na Ucrânia.

Segundo o comunicado publicado pelo organismo financeiro, os membros do Conselho de Governadores agradeceram calorosamente a Lagarde e dedicaram uma longa homenagem após o anúncio de sua decisão.

Próximos passos

Resta saber qual será o próximo passo da dirigente, de 70 anos, uma figura conhecida nas grandes organizações internacionais. No fim de setembro, ela se candidatou à Presidência Francesa.

Contudo, insinuou que poderia estar envolvida na campanha eleitoral, afirmando que é importante contar com uma “voz europeia” nos debates. Fontes próximas ao tema afirmaram à AFP que, ao deixar a carga antecipadamente, Lagarde teria “maior liberdade para expressar suas opiniões”.

Seu nome também está entre as personalidades que poderiam assumir a direção do Fórum Econômico Mundial de Davos.