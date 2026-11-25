De acordo com as acusações democratas, os supostos favores beneficiaram a Vitol, que possui forte presença nos EUA , após uma reunião de Vance com John Addison, doador do Partido Republicano e então dirigente da empresa, ainda antes da operação militar em que forças norte-americanas capturaram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores.

A oposição democrata no Senado dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre o vice-presidente do país, JD Vance, por suspeita de favorecimento à multinacional energética holandesa Vitol na exploração de petróleo e gás na Venezuela.

A senadora democrata Maggie Hassan, futura presidente da Comissão de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado, que lançou a investigação sobre o encontro entre Vance e Addison, aponta também a abertura de averiguações sobre uma conversa telefônica posterior do secretário de Energia, Chris Wright, com o diretor da Vitol, que acabou deixando a companhia cerca de três meses depois. Segundo as suspeitas, esse contato facilitou à Vitol a obtenção de uma lucrativa licença do governo de Donald Trump para comercializar o petróleo venezuelano.

Hassan solicitou que o vice-presidente forneça registros detalhados de todas as comunicações e documentos trocados entre ele, a Vitol e Addison. A senadora pediu ainda outros documentos e contatos para analisar eventuais conflitos de interesses no processo que levou o governo a conceder a licença à empresa.

"Escrevo-lhe hoje porque estou seriamente preocupada com a possibilidade de ter utilizado o seu cargo de vice-presidente para ajudar um importante doador político a obter oportunidades de negócio altamente lucrativas ligadas ao petróleo venezuelano. As suas relações pessoais e políticas com o senhor Addison levantam dúvidas sobre a forma como a Vitol teve acesso a esta oportunidade”, diz o requerimento da parlamentar.

Além disso, a senadora destacou que Addison contribuiu com US$ 300 mil para a campanha de Vance ao Senado em 2022 e que, juntamente com a esposa, doou US$ 7 milhões a grupos que apoiaram a candidatura presidencial de Trump em 2024.

Hassan igualmente mencionou estimativas segundo as quais a Vitol teria obtido centenas de milhões de dólares em lucros com a comercialização de petróleo venezuelano, registrando margens que, nos últimos anos, chegaram a ser quatro vezes superiores às margens operacionais declaradas pela companhia.

"Na qualidade de membro desta comissão e da sua futura presidente, estou analisando se a legislação atual permite prevenir, revelar e corrigir adequadamente conflitos de interesses que possam envolver altos responsáveis do Poder Executivo e se são necessárias novas medidas legislativas para reforçar esse enquadramento", afirmou a senadora, estabelecendo como prazo para resposta o dia 14 de dezembro de 2026.

Entre os documentos solicitados constam todas as comunicações relacionadas a Addison, à Vitol ou ao seu envolvimento na venda de petróleo venezuelano no âmbito da administração norte-americana, detalhes da alegada reunião entre Vance e Addison e quaisquer registros oficiais ou entradas de agenda que indiquem um eventual papel do vice-presidente na atribuição da licença à empresa.

A abertura desta investigação sobre o número dois do governo Trump constitui um dos primeiros sinais das iniciativas de fiscalização e monitoramento parlamentar que os democratas poderão impulsionar no Senado e na Câmara dos Representantes após a vitória nas eleições de meio de mandato, em que a chamada "onda azul" garantiu ao partido sólidas maiorias em ambas as câmaras do Congresso dos EUA.

A incursão norte-americana na Venezuela e a captura de Maduro, substituído por Delcy Rodríguez na qualidade de presidente interina, marcaram uma transformação significativa no setor energético do país, caracterizada pela abertura da exploração e comercialização de hidrocarbonetos a empresas norte-americanas beneficiárias de concessões atribuídas pela administração Trump.

No plano político, as mudanças foram mais limitadas, apesar da relação próxima entre a Casa Branca e Delcy Rodríguez e da inexistência de um calendário eleitoral para a Venezuela, diante da forte oposição ao atual poder.