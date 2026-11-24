O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar nesta semana uma nova rodada de tarifas contra China, União Europeia e outros parceiros comerciais. O Brasil, desta vez, não está entre os países incluídos na investigação que dará origem às novas medidas, segundo informações do Wall Street Journal.
A investigação, conduzida com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, analisa políticas de 16 economias que, segundo Washington, provocam excesso de capacidade industrial e prejudicam fabricantes americanos.
As novas tarifas devem respeitar os limites previstos em acordos comerciais já firmados pelos Estados Unidos. Para União Europeia e Japão, por exemplo, os acordos estabelecem teto de 15% para a maioria dos produtos.
Nesta terça-feira (24), o Brasil também pediu à Organização Mundial do Comércio (OMC) a abertura de um painel para analisar as tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos. O pedido questiona uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e outra de 12,5% relacionada a uma investigação sobre trabalho forçado.
O Wall Street Journal também destaca a forte pressão que o governo americano vem sofrendo devido ao custo de vida. A administração Trump, por sua vez, culpa os subsídios e políticas industriais de outros países por estimular uma "produção excessiva" e prejudicar empresas dos Estados Unidos.
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