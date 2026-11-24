A investigação, conduzida com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, analisa políticas de 16 economias que, segundo Washington, provocam excesso de capacidade industrial e prejudicam fabricantes americanos.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar nesta semana uma nova rodada de tarifas contra China, União Europeia e outros parceiros comerciais. O Brasil, desta vez, não está entre os países incluídos na investigação que dará origem às novas medidas, segundo informações do Wall Street Journal.

As novas tarifas devem respeitar os limites previstos em acordos comerciais já firmados pelos Estados Unidos. Para União Europeia e Japão, por exemplo, os acordos estabelecem teto de 15% para a maioria dos produtos.

Nesta terça-feira (24), o Brasil também pediu à Organização Mundial do Comércio (OMC) a abertura de um painel para analisar as tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos. O pedido questiona uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e outra de 12,5% relacionada a uma investigação sobre trabalho forçado.

O Wall Street Journal também destaca a forte pressão que o governo americano vem sofrendo devido ao custo de vida. A administração Trump, por sua vez, culpa os subsídios e políticas industriais de outros países por estimular uma "produção excessiva" e prejudicar empresas dos Estados Unidos.