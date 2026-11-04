JD Vance: "A razão pela qual perdemos é a guerra"

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance ( AFP)

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta quarta-feira (4), que as derrotas dos republicanos nas eleições de meio de mandato refletiram o impacto político da guerra contra o Irã e da relação de Washington com Israel.

"A razão pela qual perdemos é a guerra. O próprio presidente disse isso na noite passada", escreveu Vance no X. "Se você gostaria de argumentar que valeu a pena, que perder o Senado pelos próximos 6 anos valeu a pena, então faça isso. Argumente que foi um custo válido a pagar. Concorde ou discorde, isso é pelo menos honesto."

Vance disse que eleitores que estavam alinhados a Donald Trump mostraram as razões para suas escolhas: encerrar o conflito com o Irã, rever a relação dos Estados Unidos com Israel, priorizar custo de vida e inflação e o tema "Estados Unidos em primeiro lugar".

Apesar de ser um defensor das políticas de deportação do governo o vice-presidente sinalizou abertura a um ajuste de foco na fiscalização. "Estou aberto à ideia de que devemos mudar a fiscalização, concentrando mais nas empresas que contratam mão de obra ilegal, por exemplo", afirmou.

