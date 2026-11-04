JD Vance: "A razão pela qual perdemos é a guerra"
Declaração do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, foi feita nas redes sociais
Publicado: 04/11/2026 às 15:06
O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance ( AFP)
O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta quarta-feira (4), que as derrotas dos republicanos nas eleições de meio de mandato refletiram o impacto político da guerra contra o Irã e da relação de Washington com Israel.
"A razão pela qual perdemos é a guerra. O próprio presidente disse isso na noite passada", escreveu Vance no X. "Se você gostaria de argumentar que valeu a pena, que perder o Senado pelos próximos 6 anos valeu a pena, então faça isso. Argumente que foi um custo válido a pagar. Concorde ou discorde, isso é pelo menos honesto."
Vance disse que eleitores que estavam alinhados a Donald Trump mostraram as razões para suas escolhas: encerrar o conflito com o Irã, rever a relação dos Estados Unidos com Israel, priorizar custo de vida e inflação e o tema "Estados Unidos em primeiro lugar".
Apesar de ser um defensor das políticas de deportação do governo o vice-presidente sinalizou abertura a um ajuste de foco na fiscalização. "Estou aberto à ideia de que devemos mudar a fiscalização, concentrando mais nas empresas que contratam mão de obra ilegal, por exemplo", afirmou.
- Pernambucano de Timbaúba é reeleito nos EUA e integra grupo de sete brasileiros eleitos
- Médico, democrata e "outsider", conheça Abdul El-Sayed, o primeiro senador muçulmano eleito nos EUA
- Quem é James Talarico, candidato democrata que encerrou jejum de décadas no Senado pelo Texas
- Democrata Aaron Ford vence eleição e será primeiro governador negro em Nevada
- Onda democrata pode dar ao partido maior força na Câmara em mais de três décadas