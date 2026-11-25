O jornal New York Times revelou, segundo fontes sob anonimato e próximas do caso, que o ataque atingiu uma rede informática voltada à análise de informação de dados acessíveis e abertas ao público.

Os veículos de comunicação norte-americanos noticiaram nesta quarta-feira (25) que a agência de informações dos Estados Unidos (CIA) e o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional (DNI) sofreram recentemente um ciberataque envolvendo informações não classificadas.

Na semana passada, a imprensa dos EUA divulgou também ataques cibernéticos contra o Departamento de Agricultura e o FBI (polícia federal), sendo este o segundo sofrido pela polícia federal norte-americana desde setembro, de acordo com a rede CNN. A emissora indicou que um grupo de hackers conhecido como ShinyHunters teve como alvo dados pessoais sensíveis de funcionários, provenientes de um site de ofertas de emprego do FBI.

A agência policial federal investiga ainda outra violação do sistema do National Crime Information Center (NCIC) por parte de alegados hackers. O NCIC dispõe de uma base de dados nacional de informações criminais que liga os serviços policiais a nível federal, estadual e local, sendo usada para compartilhar informações e dados sobre mandados de detenção e verificações de antecedentes.

Em entrevista ao canal Fox News no último sábado, o presidente dos EUA, Donald Trump, classificou o incidente ao Departamento da Agricultura e o FBI como "nada bom", após grandes falhas consecutivas em setores estratégicos do país.

Os problemas informáticos no FBI e no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) foram classificados como ataques cibernéticos, o que os distingue de falhas como as do serviço de e-mail Outlook da Microsoft ou do regulador da aviação norte-americano (FAA). O responsável pela cibersegurança da Casa Branca, Sean Cairncross, foi demitido na semana passada.

Por sua vez, Trump associou estes ciberataques às suas suspeitas sobre a idoneidade do sistema eleitoral do país, mas sem apresentar quaisquer elementos ou provas que a sustentem. O presidente manifestou a esperança de que a investigação em curso possa revelar novos componentes sobre a uma suposta ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016, que sempre avaliou como uma afronta e que tentou levar ao tribunal.

Trump ainda considerou que estes recentes episódios podem trazer novos dados que comprovem as suas insistentes acusações de fraude eleitoral, até a data infundadas, nas eleições presidenciais de 2020, nas quais nunca reconheceu a derrota.