O astronauta paquistanês Muhammad Zeeshan Ali, 40 anos, vai integrar a missão em que se assinala o primeiro voo conjunto de astronautas chineses e estrangeiros na história do programa espacial tripulado da China. Além de Ali, a tripulação será composta pelos chineses Tang Hongbo, de 51 anos, e Wu Yi, de 39.

A missão espacial Shenzhou-24, cujo lançamento está previsto para quarta-feira (25) a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China, levará o primeiro paquistanês em órbita e o primeiro cidadão estrangeiro a ingressar na estação espacial chinesa Tiangong.

O Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan apontou que Ali participará de uma missão de curta duração e será responsável principalmente por quatro projetos científicos nas áreas da biotecnologia e dos materiais, incluindo uma experiência em órbita com microrganismos fotossintéticos.

Para se preparar para o voo, o astronauta do Paquistão contou que treinou durante sete meses em Pequim, período durante o qual frequentou ainda aulas intensivas de mandarim, aprendeu canções locais, poesia chinesa, praticou caligrafia e jogou tênis de mesa. “Espero que o próximo capítulo da cooperação espacial entre a China e o Paquistão evolua de um astronauta e um voo para múltiplas missões conjuntas - rumo à Lua, a Marte e mais além", afirmou Ali.

Na colaboração espacial entre Pequim e Islamabad está previsto que um veículo de exploração de fabricação paquistanês integre uma missão lunar chinesa, por volta de 2028. A China também prepara o seu primeiro pouso tripulado na Lua até 2030, num cenário em que se intensifica a competição com os Estados Unidos na exploração espacial.

Enquanto isso, a agência espacial norte-americana NASA pretende levar novamente astronautas à superfície lunar em 2028, dois anos antes da meta estabelecida pelos chineses.