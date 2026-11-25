Uma mobilização pelo fim da violência contra as mulheres levou mensagens de conscientização e alertas sobre a prevenção ao feminicídio à Avenida Agamenon Magalhães, no Recife, nesta quarta-feira (25). Promovida pelo Instituto Banco Vermelho (IBV), a ação ocorreu no semáforo em frente ao McDonald’s do Clube Português, onde motoristas e pedestres foram abordados por integrantes da campanha.
A iniciativa ocorre no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e integra a programação dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, período de mobilização que segue até 10 de dezembro. A ação também marca os três anos de criação do Instituto Banco Vermelho, fundado em 25 de novembro de 2023.
Com faixas e equipes identificadas com a campanha, a mobilização pretende chamar a atenção de quem circula por uma das principais avenidas da capital pernambucana. A proposta é reforçar que o enfrentamento à violência de gênero exige o envolvimento de toda a sociedade, desde o reconhecimento dos sinais de violência até a prevenção de novos casos.
Três anos de atuação
Ao longo dos três anos de atividades, o Instituto Banco Vermelho instalou mais de 200 bancos vermelhos gigantes em diferentes regiões do país.
Os equipamentos funcionam como símbolos de alerta contra a violência de gênero e o feminicídio. A organização também desenvolve projetos educativos em escolas, ações de conscientização em empresas e iniciativas voltadas à participação dos homens na prevenção da violência doméstica.
Nova mobilização em Olinda
A programação terá continuidade na sexta-feira (27), em Olinda. O Homem da Meia-Noite participará de uma mobilização com o Instituto Banco Vermelho e a Uninassau, com a instalação de um Banco Vermelho Gigante em frente à sede social da agremiação, às 10h.
A iniciativa integra a campanha dos 21 Dias de Ativismo e dá sequência ao envolvimento do calunga na defesa dos direitos das mulheres. Em 2025, o Homem da Meia-Noite também promoveu a campanha “Numa Mulher Não Se Bate Nem Com Uma Flor”, em parceria com o Coletivo Mulher Vida e o Instituto Capiba.