A iniciativa ocorre no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e integra a programação dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, período de mobilização que segue até 10 de dezembro. A ação também marca os três anos de criação do Instituto Banco Vermelho, fundado em 25 de novembro de 2023.

Uma mobilização pelo fim da violência contra as mulheres levou mensagens de conscientização e alertas sobre a prevenção ao feminicídio à Avenida Agamenon Magalhães, no Recife, nesta quarta-feira (25). Promovida pelo Instituto Banco Vermelho (IBV), a ação ocorreu no semáforo em frente ao McDonald’s do Clube Português, onde motoristas e pedestres foram abordados por integrantes da campanha.

Com faixas e equipes identificadas com a campanha, a mobilização pretende chamar a atenção de quem circula por uma das principais avenidas da capital pernambucana. A proposta é reforçar que o enfrentamento à violência de gênero exige o envolvimento de toda a sociedade, desde o reconhecimento dos sinais de violência até a prevenção de novos casos.

Três anos de atuação

Ao longo dos três anos de atividades, o Instituto Banco Vermelho instalou mais de 200 bancos vermelhos gigantes em diferentes regiões do país.

Os equipamentos funcionam como símbolos de alerta contra a violência de gênero e o feminicídio. A organização também desenvolve projetos educativos em escolas, ações de conscientização em empresas e iniciativas voltadas à participação dos homens na prevenção da violência doméstica.

Nova mobilização em Olinda

A programação terá continuidade na sexta-feira (27), em Olinda. O Homem da Meia-Noite participará de uma mobilização com o Instituto Banco Vermelho e a Uninassau, com a instalação de um Banco Vermelho Gigante em frente à sede social da agremiação, às 10h.

A iniciativa integra a campanha dos 21 Dias de Ativismo e dá sequência ao envolvimento do calunga na defesa dos direitos das mulheres. Em 2025, o Homem da Meia-Noite também promoveu a campanha “Numa Mulher Não Se Bate Nem Com Uma Flor”, em parceria com o Coletivo Mulher Vida e o Instituto Capiba.

