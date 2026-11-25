O tombamento de parte de uma carreta bitrem causou o desaparecimento de um motorista na manhã desta quarta-feira (25), na Rodovia Castello Branco, em Barueri, na Grande São Paulo, após a cabine do veículo cair no Rio Tietê. Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas pelo caminhoneiro no local.
Segundo a concessionária Ecovias, a carreta bateu em uma van, e a cabine do caminhão foi arremessada para dentro do rio. O condutor da van foi resgatado com ferimentos leves e encaminhado a um hospital no município.
O acidente espalhou parte de uma carga de algodão por trechos das duas vias e atingiu um carro. A ocorrência foi registrada às 5h52, na altura do km 25, segundo a Motiva AutoBAn, concessionária responsável pela rodovia.
Tráfego da pista
A pista expressa está totalmente interditada no sentido interior. Cerca de um quilômetro antes do ponto da colisão, os motoristas que trafegam pela região são desviados para a pista lateral.
Na Marginal do Tietê, o tráfego apresenta lentidão antes da Ponte do Piqueri, pela pista lateral, em direção ao local do acidente. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) auxiliam na organização do fluxo de veículos.