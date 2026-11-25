O tombamento de parte de uma carreta bitrem causou o desaparecimento de um motorista na manhã desta quarta-feira (25), na Rodovia Castello Branco, em Barueri, na Grande São Paulo, após a cabine do veículo cair no Rio Tietê. Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas pelo caminhoneiro no local.

Segundo a concessionária Ecovias, a carreta bateu em uma van, e a cabine do caminhão foi arremessada para dentro do rio. O condutor da van foi resgatado com ferimentos leves e encaminhado a um hospital no município.