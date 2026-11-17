Guerra da Rússia e da Ucrânia. (Foto: TETIANA DZHAFAROVA / AFP)

A Rússia bombardeou na madrugada desta terça-feira (17) duas importantes pontes de Kiev que já tinham sido alvo de ataques nas últimas semanas, mas nunca em simultâneo.

"Os ataques atingiram as pontes Norte e Sul na capital. O tráfego esta temporariamente interrompido nas duas pontes e os danos estão sendo avaliados", disse o prefeito da capital ucraniana, Vladimir Klitschko, acrescentando que sistemas de infraestruturas críticas ficaram danificados e que o abastecimento de água e aquecimento em alguns bairros foi afetado.

Pouco antes, ataques ucranianos contra a Crimeia provocaram também sérios danos na estrutura de uma ponte estratégica da península que liga o sul da Rússia à região anexada por Moscou, em 2014. As forças da Ucrânia atingiram a ponte de Kerch pela segunda noite consecutiva, que causou o desabamento parcial de um trecho rodoviário e levou a circulação da via ser suspensa. A imprensa estatal adiantou ainda que o Kremlin convocou uma reunião de emergência. Autoridades locais também comunicaram que outra ofensiva na cidade de Leninski, na Crimeia, a cerca de 60 quilômetros da ponte, matou duas pessoas.

O governador de Moscou, Sergey Sobyanin, indicou que somente em direção a região da capital, foram lançados cerca de 800 drones e que a maioria foi interceptada. Já o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter abatido, no total, 1.441 drones ucranianos durante os ataques noturnos em grande escala contra vários locais do país.

Para o presidente Volodymyr Zelenski, o ataque foi uma retaliação às investidas russas contra a infraestrutura ucraniana. O líder da Ucrânia afirmou que esta foi à sétima fase de uma operação sem precedentes que durou várias semanas e que as forças militares destruíram sistemas de defesa área, radares, equipamento eletrônico de guerra e outros alvos até chegarem à ponte da Crimeia. A Ucrânia também atingiu uma das maiores refinarias da Rússia, em Bascortostão, que gerou um incêndio no local. “Esta refinaria produz cerca de 10 milhões de toneladas de petróleo por ano, produzindo gasolina, petróleo e querosene de avião, o que apoia a economia russa e o setor militar”, diz as autoridades ucranianas.

A troca de ataques ocorre apos, na última segunda-feira, os enviados norte-americanos Jared Kushner e Steve Witkoff terem participado de conversações online com a Ucrânia e com negociadores europeus para entendimentos sobre um futuro acordo de paz e a arquitetura de segurança do continente.

Moscou ameaça tropas estrangeiras

Enquanto isso, o ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou hoje (17) que as tropas estrangeiras presentes na Ucrânia serão consideradas um alvo legítimo pelas forças russas, após informações sobre a presença “muito limitada” de militares franceses em território ucraniano, mesmo que longe da frente de combate.

O chanceler Sergei Lavrov acusou ainda que tem conhecimento de tropas estrangeiras na Ucrânia, e não somente as francesas. "Acredito que as tropas estrangeiras estão na Ucrânia há mais de seis meses. E não apenas tropas francesas. Sabemos disso", afirmou o diplomata.

Lavrov apontou que Moscou já manifestou sua preocupação a este respeito através de canais diplomáticos e reforçou que forças estrangeiras em território ucraniano já não é apenas apoio, mas constitui participação direta destes países na guerra.