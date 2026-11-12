Em reunião com enviados dos EUA, Putin mantém exigências para encerrar guerra
Líder russo conversou por mais de duas horas com emissários da Casa Branca após negociações em Abu Dhabi; em Dublin, Zelensky cobra participação regular da Europa nas tratativas de paz
Publicado: 12/11/2026 às 17:44
Vladimir Putin (Alexander Kryazhev/POOL/AFP)
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reuniu-se nesta quinta-feira (12) em Moscou, durante mais de duas horas, com os emissários da Casa Branca, após as negociações trilaterais realizadas em Abu Dhabi entre russos e ucranianos com mediação dos Estados Unidos.
Segundo publicações da imprensa internacional, Putin manteve-se inflexível em suas exigências para encerrar a guerra na Ucrânia durante o encontro com os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner.
A principal reivindicação permanece sendo o reconhecimento, por parte da Ucrânia, do domínio russo sobre a Crimeia e sobre as regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, que se encontram ocupadas e sob controle das forças de Moscou.
Putin afirmou que pretende uma "paz eterna" com o país vizinho, baseada em linhas fronteiriças claras e respeitadas por ambas as partes. Caso contrário, destacou, as "zonas cinzentas" continuarão a ser um motivo de discórdia. "Para nós, há uma linha de separação. A linha da fronteira estatal. Assim, será compreensível e ficará claro: aqui estamos nós e ali estão vocês", declarou.
Segurança europeia e reação em Dublin
O Kremlin conduz as discussões centradas na questão da segurança europeia seguindo o modelo de "Ialta e Potsdam", referência às conferências de 1945 entre a União Soviética e as potências ocidentais sobre a partilha da Europa no pós-guerra. Putin enfatizou aos enviados dos EUA que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não pode se expandir mais, o que impede que a Ucrânia se torne membro da Aliança Atlântica.
Por sua vez, Witkoff e Kushner são esperados ainda nesta quinta-feira em Dublin para se reunir com o presidente ucraniano. “Vamos abordar os resultados das negociações dos últimos dias", disse Volodymyr Zelensky, em referência às recentes conversações realizadas nos Emirados Árabes Unidos.
Paralelamente, durante a cúpula da Comunidade Política Europeia (CPE), na capital irlandesa, encontro que reúne cerca de 50 dirigentes do continente, Zelensky saudou em seu discurso a presença da Europa, ainda que de forma "indireta", na última rodada de negociações de paz, mas defendeu que o bloco passe a integrar essas conversações de maneira regular.
"É positivo que os europeus façam agora parte dessas conversações, ainda que não diretamente e não quando os russos estão à mesa, mas os europeus já estão envolvidos e temos de garantir que a Europa participe regularmente nessas negociações", afirmou.
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