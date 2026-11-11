Rússia e Ucrânia estabelecem troca de prisioneiros em grande escala

Acordo mediado pelos Estados Unidos em Abu Dhabi prevê a libertação de mais de mil soldados de cada lado; negociadores preveem novos encontros em Moscou e Dublin

Acordo mediado pelos Estados Unidos em Abu Dhabi prevê a libertação de mais de mil soldados de cada lado. (AFP)

No segundo dia consecutivo de negociações de paz em Abu Dhabi, a reunião trilateral entre russos e ucranianos, mediada pelos Estados Unidos, terminou com um entendimento humanitário para uma troca maciça de prisioneiros de guerra, que pode ultrapassar mil soldados de cada lado.

O chefe da delegação russa de negociadores, Vladimir Medinsky, adiantou que em breve deverão ocorrer novas conversações com as autoridades ucranianas e norte-americanas.

Para Medinsky, o mundo precisa de um novo sistema de segurança, e o conflito na Ucrânia demonstrou que o modelo atual na Europa funciona mal. O representante russo considerou improvável, contudo, a possibilidade de países europeus se juntarem às negociações para um acordo de cessar-fogo no momento.

“Eles financiam e fornecem armas a uma das partes em conflito, portanto não é claro o que a Rússia teria para discutir com a União Europeia, dada a falta de propostas por parte deles”, apontou. Ele sublinhou, no entanto, que os europeus podem se tornar parte do processo de paz assim que a sua consciência “despertar”.

Divergências sobre o cessar-fogo

A decretação de uma trégua para o avanço das conversações continua sendo um entrave, somando-se aos impasses sobre as exigências russas rejeitadas por Kiev — entre elas, o reconhecimento da anexação de territórios ocupados pelas forças de Moscou, que equivalem a cerca de um quinto da Ucrânia.

Por um lado, a Ucrânia exige o fim dos combates antes de discutir qualquer acordo de segurança para a Europa, defendendo que a arquitetura futura só deve ser debatida após a cessação das hostilidades e a implementação de garantias ao país. Os russos discordam e defendem o caminho inverso.

Sobre a retomada das reuniões trilaterais, estagnadas desde fevereiro, o enviado da Casa Branca, Jared Kushner, avaliou que acertos desse porte exigem tempo. “São difíceis. Quando celebramos os Acordos de Abraão, demoramos três anos e meio", declarou.

Do lado europeu, representantes e dirigentes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) foram enviados à capital dos Emirados Árabes Unidos para se reunir com os enviados especiais de Washington. As lideranças europeias buscaram influenciar os rumos do diálogo para evitar concessões geopolíticas por parte dos EUA, como a redução da presença militar da Otan no leste europeu ou a cessão de territórios ucranianos ocupados.

Em paralelo, a Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, defendeu nesta quarta-feira (11) que um fim negociado para a guerra inclua o retorno de todas as crianças retiradas pela Rússia, cujas deportações ilegais são estimadas em mais de 20 mil desde o início da invasão, em fevereiro de 2022. "Falhar neste ponto deixará uma mancha negra na humanidade para sempre", declarou Kallas perante o Parlamento Europeu.

A chefe da diplomacia da UE recusou o argumento de Moscou de que realiza evacuações humanitárias de menores em zonas ocupadas. Segundo Kallas, se esse fosse o caso, o governo russo teria estabelecido comunicação segura entre as crianças e seus pais ou tutores legais.

Previsão de novas reuniões e morte de embaixador

O Kremlin comunicou que os mediadores norte-americanos visitarão a Rússia nesta quinta-feira (12) para consultas com o presidente Vladimir Putin sobre os desdobramentos de Abu Dhabi.

Steve Witkoff e Jared Kushner afirmaram estar confiantes em obter novos avanços na ida a Moscou e acreditam na existência de oportunidades para um acordo de paz. Após a viagem à capital russa, a comitiva deve se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Dublin.

Em paralelo, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou a morte do embaixador russo nos EUA, Alexander Darchiev, de 66 anos, sem divulgar a causa do falecimento. Darchiev havia sido nomeado para o cargo no ano passado com a missão de promover a aproximação entre Washington e Moscou, além de tentar arrefecer os laços dos EUA com Kiev e a Europa.