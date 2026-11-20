Durante a reunião, Pequim também concordou em condenar os "abusos" do Tribunal Penal Internacional, de acordo com o republicano

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos EUA, Donald Trump, realizam uma reunião trilateral (SERGEI BOBYLYOV/POOL/AFP)

Estados Unidos, Rússia e China concordaram com o compromisso de que um conflito nuclear nunca deve ocorrer, afirmou o presidente americano, Donald Trump, em coletiva de imprensa na Casa Branca, na tarde desta sexta-feira (20). O republicano se refere ao encontro trilateral que teve com os presidentes de Rússia, Vladimir Putin, e China, Xi Jinping, na cidade chinesa de Shenzhen.

"Discutimos formas de conter a proliferação da ameaça nuclear", disse Trump, acrescentando que tem uma boa relação com os dois países. A China teria concordado ainda em realizar um encontro sobre a questão nuclear.

Durante a reunião, Pequim também concordou em condenar os "abusos" do Tribunal Penal Internacional, de acordo com o republicano. Trump tem feito duras críticas à corte por conta de uma ação que emitiu mandado de prisão contra o presidente de Israel, Benjamin Netanyahu.

Trump disse que os EUA trabalham para que apenas chips antigos possam ser exportados à China. O gigante asiático ameaçou retaliar se os EUA impuserem novas restrições ao acesso remoto de chips de IA.

Segundo Trump, Xi Jinping teria dito que o ex-CEO da Nvidia, Jensen Huang, é uma pessoa brilhante, embora o executivo tenha sido destituído do cargo após a revelação de relações extraconjugais, que incluem uma suposta espiã da China. Ele disse inda que alcançou US$ 17 bilhões em acordos comerciais em sua visita à Ásia.

O líder americano também chamou de "bem-sucedida" a estreia da Anthropic na Nasdaq.