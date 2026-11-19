Presidente dos Estados Unidos foi filmado de olhos fechados e cabeça inclinada nesta quinta-feira (19), em Shenzhen, após uma sequência de compromissos diplomáticos na Ásia

Presidente dos Estados Unidos foi filmado de olhos fechados e cabeça inclinada após uma sequência de compromissos diplomáticos na Ásia. (Reprodução/X via @0x_weihang)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cochilou durante uma sessão plenária da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), nesta quinta-feira (19), em Shenzhen, na China. O republicano foi filmado com os olhos fechados e a cabeça inclinada enquanto o presidente chinês, Xi Jinping, discursava diante dos líderes presentes no evento.

As imagens foram transmitidas ao vivo e repercutiram entre jornalistas que acompanhavam a cúpula. Enquanto Trump aparecia com os olhos fechados, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acompanhava o discurso de Xi. Outros líderes, como o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, foram vistos fazendo anotações.

O episódio ocorreu após uma sequência de compromissos diplomáticos do presidente norte-americano na Ásia. Trump chegou à região na terça-feira (17) e participou de reuniões relacionadas à cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), nas Filipinas, antes de viajar à China para a Apec.

Aos 80 anos, o republicano já foi alvo de questionamentos semelhantes em outras ocasiões. Em janeiro, ao ser indagado sobre registros em que aparecia de olhos fechados durante compromissos oficiais, Trump afirmou que estava apenas descansando os olhos ou piscando, e não dormindo.